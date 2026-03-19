Mexicaanse president nodigt Felipe uit voor openingswedstrijd WK

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft koning Felipe van Spanje een brief gestuurd om hem uit te nodigen voor de openingswedstrijd van het WK voetbal. Dat zei Sheinbaum donderdag.

Volgens Spaanse media zou de brief al in februari zijn verstuurd, en dus nog voordat Felipe erkende dat er veel misstanden hebben plaatsgevonden tijdens de Spaanse veroveringen op het Amerikaanse continent. De diplomatieke relaties tussen Mexico en Spanje waren jarenlang gespannen nadat de Mexicaanse regering in 2019 eiste dat het Spaanse koningshuis zijn excuses zou aanbieden voor de misstanden tijdens de verovering en kolonisatie in de 16e eeuw.

Het WK voetbal begint op 11 juni in Mexico-Stad. Mexico, dat samen met de Verenigde Staten en Canada gastland is, speelt die dag tegen Zuid-Afrika.