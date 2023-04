Mia Farrow verwijdert onaardige tweet over Harry en Meghan

Actrice Mia Farrow heeft een tweet verwijderd waarin ze stelde “moe” te zijn van prins Harry en zijn vrouw Meghan. De Hollywoodster had te veel klachten gekregen naar aanleiding het bericht, zo meldt het Britse tabloid Mirror.

De actrice deelde met haar Twitter-volgers haar, naar eigen zeggen, “onaardige gedachte” over Harry en Meghan en zei “een beetje moe” te worden van de twee. Als reactie vroegen fans van Harry en Meghan zich af waarom Farrow deze tweet postte. Volgens de fans zou er geen directe aanleiding zijn voor Farrows belediging.

Ook noemden Twitteraars de actrice hypocriet omdat ze zelf al jaren “vuile was van haar eigen familie” buiten zou hangen en “vele lijken” in haar kast heeft. Met deze uitspraken lijken ze te verwijzen naar de beschuldigingen die Mia en haar ex-partner Woody Allen afgelopen jaren over elkaar hebben geuit, aldus het Britse tabloid.

De Amerikaanse filmmaker wordt al jaren door zijn ex-vrouw, hun kind Ronan en Farrows adoptiedochter Dylan beschuldigd van misbruik van Dylan. Volgens Dylan misbruikte Allen haar toen ze 7 jaar oud was, iets wat de regisseur altijd heeft ontkend en daarvoor ook nooit vervolgd of aangeklaagd is. Allen en Farrow gingen in 1992 uit elkaar omdat Allen een relatie kreeg met Farrows andere adoptiedochter Soon-Yi.