Michael Bublé bewerkt My Way speciaal voor prins Harry

Michael Bublé heeft vrijdag tijdens het afsluitende banket ter gelegenheid van de aanstaande Invictus Games in Canada een kleine ode gebracht aan de Britse prins Harry. Hij zong Frank Sinatra’s klassieker My Way, maar maakte daarbij enkele tekstuele verwijzingen naar de hertog van Sussex, weet The Telegraph.

De Canadese zanger zong onder meer dat Harry “alles doet wat hij kan” en “een visionair” is. Ook verwees Bublé naar Harry’s vader koning Charles, die aan kanker lijdt, door zijn beterschapswensen over te brengen. Volgens The Telegraph keek de prins “stralend” toe.

Tijdens het galadiner werd gevierd dat de door Harry bedachte Invictus Games volgend jaar in Vancouver en Whistler plaatsvinden. Voor het eerst worden er dan ook wintersporten geïntroduceerd.