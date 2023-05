Mike Tindall kon weinig zien van kroning Charles

Mike Tindall heeft de kroning van koning Charles, eerder deze maand in Westminster Abbey, niet heel goed kunnen volgen. Ondanks dat hij met de familie vooraan zat, had hij slecht zicht op de gebeurtenissen.

“Je zit op een van de beste plekken, maar alles gebeurt om het hoekje waardoor je dus niks kunt zien”, zei Tindall in zijn podcast The Good, The Bad en The Rugby. De oud-rugbyspeler vond het desondanks “ongelooflijk” om vooraan te mogen zitten. “Maar ook een beetje frustrerend.”

Tindall is getrouwd met Zara, de dochter van prinses Anne. De twee zaten op de vierde rij naast Zara’s broer Peter. Een rij daarvoor namen onder meer prins Harry, prinses Eugenie en prinses Beatrice plaats.