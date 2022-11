Mike Tindall onthult details over ‘snelle’ thuisgeboorte zoon

Mike Tindall heeft voor het eerst details prijsgegeven over de onverwachte geboorte van zoon Lucas. Zijn vrouw Zara beviel vorig jaar maart razendsnel in een van de badkamers op het landgoed van prinses Anne in Gloucestershire.

Zara en Mike waren voornemens om naar het ziekenhuis te gaan maar dat lukte al niet meer. “Ze kon amper nog staan”, zei de oud-rugbyspeler in het Britse tv-programma I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here. “De verloskundige zei iets als: ‘Ze haalt het ziekenhuis niet, en je wilt niet in de auto bevallen’. Dus toen heb ik uit de sportzaal twee matjes gehaald om neer te leggen in de badkamer.”

Volgens Mike ging het vanaf dat moment heel snel en hielp hij Zara, de dochter van prinses Anne, waar het kon. “Ze wurgde me bijna. Maar wat kan je doen? Ik kan niet zeggen of ze even los wil laten omdat ze me pijn doet.”

Lucas, een achterkleinkind van de in september overleden koningin Elizabeth, werd uiteindelijk in goede gezondheid geboren. Hij is momenteel 23e in lijn van troonopvolging en naar verluidt het eerste kind binnen de Britse koninklijke familie in zestig jaar dat thuis werd geboren.