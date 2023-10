Mike Tindall vindt dat Catherine aan bierpongtechniek moet werken

Mike Tindall is nog altijd ongeslagen in de potjes bierpong die hij speelde met prinses Catherine. “Ze heeft me nog niet verslagen”, zegt de oud-rugby’er die getrouwd is met Zara Tindall, de dochter van de Britse prinses Anne, in een gesprek met The Times.

“Ik blijf haar de kans geven. Ze is erg competitief, maar ze moet werken aan haar techniek”, stelt Tindall.

Vorige maand onthulde Tindall dat prinses Catherine niet vies is van het drankspelletje. Hij vertelde dat in zijn podcast The Good, The Bad & The Rugby, waarin prinses Anne, prinses Catherine en prins William te gast waren.