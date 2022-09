Miljoen mensen zagen op tv eerste toespraak Charles als koning

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vrijdagavond op televisie de eerste toespraak van de nieuwe Britse koning Charles gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek. De toespraak, die ook op de radio en online te volgen was, werd in zijn geheel live uitgezonden door de NOS op NPO 1.

De toespraak was ook te zien bij RTL 4, waar vanaf de desk van RTL Boulevard geschakeld werd met de uitzending van de speech bij de BBC. In totaal keken er vrijdag 904.000 mensen naar RTL Boulevard.

Charles gaf vrijdag een emotionele eerste toespraak als koning. Hij had zichtbaar natte ogen en moest een paar keer slikken. In zijn toespraak noemde Charles de dood van zijn moeder koningin Elizabeth een “enorm verlies” voor de hele familie.

In zijn toespraak beloofde de koning verder zich de rest van zijn leven in te zetten voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en andere landen waarvan hij staatshoofd is. Ook sprak hij vol lof over koningin Elizabeth als moeder en als vorstin. Ook prees hij zijn echtgenote koningin-gemalin Camilla. In zijn toespraak maakte Charles ook bekend zijn titel van prins van Wales over te dragen aan zijn oudste zoon William, tevens de nieuwe troonopvolger. De koning sprak daarnaast zijn liefde uit voor zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan.