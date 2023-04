Miljoenen bankbiljetten met koning Charles geprint, komen in 2024

Er zijn al miljoenen bankbiljetten met het portret van koning Charles gedrukt. De briefjes van 5, 10, 20 en 50 pond zullen echter pas medio 2024 uitkomen, meldt de BBC na een bezoek aan de fabriek van de Bank of England.

Het portret van Charles is de enige wijziging aan het ontwerp van de huidige biljetten. Machines, zoals zelfbedieningskassa’s, moeten de nieuwe afbeelding herkennen en dat proces kost tijd. “Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat de machines in het hele land de bankbiljetten kunnen accepteren”, legt Sarah John, die bij de fabriek hoofdverantwoordelijk is voor de nieuwe biljetten, uit aan de omroep.

“Die (machines, red.) moeten allemaal worden aangepast om het nieuwe design te herkennen, met een software-update. En dat duurt maanden”, zegt John. “Anders komt er een bankbiljet uit dat mensen simpelweg niet kunnen gebruiken.”

Elizabeth

De biljetten met het portret van koningin Elizabeth blijven ook als de nieuwe briefjes met de koning er zijn een wettig betaalmiddel. Ze worden pas uit de circulatie gehaald als ze versleten of beschadigd zijn.

Britten kunnen overigens al wel betalen met geld met het hoofd van Charles erop. De nieuwe munten zijn eerder dit jaar al verschenen.