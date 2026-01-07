Minder Denen keken naar nieuwjaarstoespraak koning Frederik

De nieuwjaarstoespraak van koning Frederik is door minder Denen bekeken dan vorig jaar. Het gaat om een daling van 189.000 kijkers, meldt het blad Se og Hør op basis van kijkcijferonderzoeker Nielsen.

Via DR en TV 2 keken op 31 december ruim 2 miljoen Denen naar de tweede toespraak van Frederik tot de natie als koning. Dat komt overeen met iets meer dan een op de drie Denen, aldus het blad. Naar zijn eerste nieuwjaarstoespraak als koning keken nog meer dan 2,2 miljoen Denen.

Hoewel er afgelopen jaar minder Denen keken dan in 2024, het jaar waarin Frederik de troon overnam van zijn moeder Margrethe, was zijn toespraak toch het best bekeken programma van de avond. Zo trok Rådhusklokker, de live-uitzending waarin de klokken van het stadhuis van Kopenhagen traditiegetrouw het nieuwe jaar inluiden, iets meer dan 1 miljoen kijkers.