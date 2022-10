Minister: paleis moet oordelen over dragen diamant door Camilla

De Britse regering vindt dat Buckingham Palace moet beslissen of Camilla tijdens de officiële kroning van haar man koning Charles volgend jaar de bekende Kohinoor-diamant zal dragen. Volgens The Telegraph was de koningin-gemalin wel van plan deze te dragen tijdens de ceremonie.

“Het koningshuis kan heel goed de publieke en internationale stemming inschatten”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly donderdag tegen Sky News. Het vooruitzicht dat Camilla de diamant wilde gaan dragen werd niet goed ontvangen in India, waar het juweel vandaan komt. Volgens regeringspartij BJP zou dit pijnlijke herinneringen aan de koloniale tijd op kunnen roepen.

De Kohinoor-diamant was een van de kroonjuwelen van koningin Elizabeth, die begin september op 96-jarige leeftijd overleed. Sinds haar overlijden pleitten veel Indiërs op sociale media ervoor dat de diamant terug naar India moet komen. De zaak ligt voor de Britse regering echter gevoelig. Het land probeert namelijk een handelsovereenkomst met India te sluiten.