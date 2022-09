Minuut stilte in Europees voetbal voor koningin Elizabeth

Vlak na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth is op enkele Europese voetbalvelden al een minuut stilte gehouden. Bij de wedstrijd in de Europa League tussen FC Zürich uit Zwitserland en de Engelse club Arsenal gingen de spelers voor het begin van de tweede helft op de middencirkel staan. Ze hielden daar een eerbetoon voor de koningin, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Dat gebeurde ook in Schotland bij de wedstrijd in de Conference League tussen Heart of Midlothian en Basaksehir uit Turkije. De spelers droegen na rust rouwbanden.

Vanuit de sportwereld stromen de reacties op de dood van Queen Elizabeth II al gelijk binnen via de sociale media. Heel wat Engelse voetbalclubs en Formule 1-teams die in Engeland zijn gevestigd, waaronder de renstal Red Bull van Max Verstappen, betuigen hun medeleven met de nabestaanden. Ook de organisatie van Wimbledon, het grandslamtoernooi in Londen, zette een steunbetuiging op Twitter.

In Engeland werd het golftoernooi BMW PGA Championship, onderdeel van de DP World Tour, direct stilgelegd nadat bekend werd dat Elizabeth was overleden. De baan en het clubgebouw werden gesloten. Onder anderen de Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling en Darius van Driel doen mee aan het toernooi op de Wentworth Club in Surrey.

De voetbalwedstrijden van donderdagavond in de Europese bekertoernooien die om 21.00 uur beginnen, gaan gewoon door, meldt West Ham United. De Engelse club speelt in Londen tegen FCSB uit Roemenië. Ook daar wordt voor aanvang van de wedstrijd een minuut stilte gehouden.