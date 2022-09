Minuut stilte voor koningin Elizabeth bij Airborne Herdenking

Tijdens de Airborne Herdenking in Ede is zaterdag een minuut stilte gehouden voor de overleden Britse koningin Elizabeth. Ook bleven de vlaggen tijdens de ceremonie halfstok en werden ze niet zoals gebruikelijk tijdens het spelen van de volksliederen gehesen, zei een woordvoerster van de gemeente Ede.

Door de harde wind werd een deel van de Airborne Luchtlandingen tijdens de herdenking op de Ginkelse Heide geannuleerd. Het betrof de vrije val van het zogenoemde pathfinderpeloton van de Luchtmobiele Brigade. Rond 10.30 uur ging de massale dropping van zo’n driehonderd parachutisten wel door. Volgens een woordvoerster van de 11 Luchtmobiele Brigade is die goed verlopen.

Naar de herdenking van Operatie Market Garden en de luchtlandingen op de Ginkelse Heide zijn zo’n 35.000 mensen gekomen. Ook zeven Britse hoogbejaarde veteranen waren erbij. Een aantal van hen heeft meegevochten tijdens de Slag om Arnhem, onderdeel van de bevrijdingsoperatie Market Garden in 1944 waarvan de Airborne Luchtlandingen het begin markeerden.

De afgelopen twee jaar was er een beperkt publiek welkom bij de herdenkingsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen. De editie in 2019, waarin het 75-jarig jubileum centraal stond en die de toenmalige Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix bijwoonden, trok zo’n 100.000 bezoekers.

Operatie Market Garden was een van de grootste luchtlandingsoperaties ooit. Geallieerde troepen begonnen toen aan een groot opgezet en gewaagd offensief om de grote rivieren in Nederland over te steken.