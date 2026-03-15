Mislopen Zomerspelen 2004 is nog steeds litteken voor Charlène

Het doet prinses Charlène van Monaco nog steeds pijn dat ze in 2004 niet naar de Olympische Spelen kon als zwemster. In een interview met de Franse sportkrant L’Équipe noemt ze het een blijvend “litteken”.

“Ik had aan de kwalificatiecriteria voldaan, maar om politieke redenen veranderde de bond deze. Vier jaar werk was voor niets, terwijl het het hoogtepunt van mijn carrière had moeten zijn”, kijkt Charlène terug, die daarna stopte met zwemmen. “Ik weet niet hoe ik deze teleurstelling heb kunnen overwinnen. De zon is weer gaan schijnen, maar het litteken blijft.”

In 2000 kwam de in Zuid-Afrika geboren Charlène wel uit op de Spelen. Ze noemde dat het hoogtepunt van haar carrière. “Toen ik mijn naam hoorde over de luidsprekers in het rumoer van het zwembad… Mijn God, mijn droom werd werkelijkheid. Het voelde als een overwinning.”