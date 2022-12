MOB aan koning: grijp in en wijs regering op stikstofproblemen

De koning moet minister-president Mark Rutte waarschuwen voor de stikstofproblemen die al lange tijd voortduren. Dat schrijft Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), in een brief aan koning Willem-Alexander.

“U bent het staatshoofd”, staat er in de brief. “U heeft formeel geen macht, de ministers zijn verantwoordelijk. Maar dat wil niet zeggen dat u geen invloed heeft of mag hebben.” Vollenbroek vindt dat de koning in gesprekken met Rutte en de ministers erop moet wijzen dat zij zorg moeten dragen voor “de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”.

Volgens de milieuorganisatie heeft het stikstofbeleid onder Rutte twaalf jaar lang stilgestaan. “De prioriteit van Mark Rutte blijkt te liggen bij de korte termijn economische belangen van de veevoederindustrie, de vleesverwerkende industrie en de Rabobank, niet bij de natuur.”

MOB heeft meerdere stikstofrechtszaken gevoerd en gewonnen. Zo schrapte de Raad van State begin november nog de zogenoemde bouwvrijstelling in een rechtszaak aangespannen door MOB. Daardoor krijgen bouwprojecten niet meer automatisch toestemming om tijdelijk stikstof uit te stoten. Dit kan vertraging opleveren in de bouw. Vollenbroek zegt dat hem vaak verweten wordt verantwoordelijk te zijn voor dit soort vertragingen. “Ik werp die beschuldiging van mij: de regering is verantwoordelijk voor de stikstofproblemen en de gevolgen daarvan voor natuur en economie”, aldus de voorzitter in zijn brief aan de koning.

Het is de tweede brief van de milieuorganisatie aan de koning. Twee jaar geleden schreef Vollenbroek ook al dat een koersverandering van het kabinet noodzakelijk was.