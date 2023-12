Moeder blij dat zoontje dankzij Charles bij kerk wordt begraven

Laura Brown is blij dat met hulp van koning Charles haar zoontje bij een kerk kan worden begraven waar de afgelopen 168 jaar niemand mocht worden begraven. Brown zegt tegen de BBC dat de familie erg dankbaar is dat hij daarvoor toestemming heeft verleend.

De 7-jarige William kwam begin deze maand om het leven nadat hij door een busje was aangereden toen hij achter zijn voetbal aan de straat op rende. Zijn ouders wilden graag dat de jongen werd begraven bij een kerk in de buurt van zijn school en waar hij vaak speelde. Maar bij die kerk in Folkestone werden na een besluit van de Privy Council, het adviesorgaan van de Britse monarch, sinds 1855 geen mensen meer begraven. Hierop had Brown de koning verzocht toestemming te geven voor de begrafenis. Vrijdag werd bekend dat Charles dit heeft gedaan.

“Koning Charles is een geweldige, eervolle en meelevende man en wij als familie hebben zoveel bewondering voor hem”, zegt Brown. “Hoewel dit een zeer droevige tijd is voor onze familie, zijn we gezegend met dit wonder van de koning en onze zoon William zal nu eindelijk worden begraven op een plek waar hij van hield.”