Moeder ex-vriendin Høiby vond dochter ‘somber’ tijdens relatie

De moeder en stiefvader van de ex-vriendin van Marius Borg Høiby zagen het gedrag van hun (stief)dochter Nora Haukland veranderen tijdens de relatie met Høiby. Dat verklaarden ze vrijdag in de rechtbank van Oslo volgens Noorse media. Haukland, die tussen 2022 en 2023 een relatie had met de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, beschuldigt hem onder meer van mishandeling.

Volgens zowel de moeder als de stiefvader leek de relatie in het begin goed, maar dat veranderde naarmate de tijd vorderde. Pas na de breuk vertelde Haukland over het vermeende geweld in de relatie. “Ik denk dat Nora erg somber was. Ze leek niet gelukkig”, verklaarde de moeder van Haukland. De stiefvader zei dat hij zich geleidelijk “zorgen begon te maken” om Haukland.

De moeder vertelde dat toen ze na de breuk Hauklands appartement bezocht, ze een kapotte kastdeur zag en een badkamerdeur die was ingetrapt. “Toen dacht ik: Wat goed dat Nora het heeft beëindigd. Want het ging niet goed met haar.”

Het proces tegen Høiby, die wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, begon eerder deze maand. In de zaak hebben ook andere vrouwen, die hem onder meer van verkrachting beschuldigen, verklaringen afgelegd.