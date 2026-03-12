Moeder slachtoffer Høiby: Mijn dochter was schaduw van zichzelf

De zogenoemde Frogner-vrouw, een van de vermeende slachtoffers van Marius Borg Høiby, was “een schaduw van zichzelf” na het incident met Høiby. Dat heeft haar moeder donderdag verklaard in de Noorse rechtbank.

Tijdens dag 24 van de rechtszaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit worden getuigenverklaringen over de Frogner-vrouw behandeld. Twintig van de veertig aanklachten komen voort uit de relatie die zij met Høiby had. Hij wordt beschuldigd van onder meer geweld, vernieling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De moeder van de Frogner-vrouw vertelde dat ze tijdens een vakantie werd gebeld door haar dochter, die zei dat Høiby haar had geslagen en gewurgd en het hele appartement had vernield.

Een paar dagen later reisde ze naar Oslo om haar dochter te zien. Toen de aanklager vroeg wat voor meisje ze aantrof, barstte de moeder in huilen uit. “In ieder geval niet mijn meisje. Een klein vogeltje dat daar op dat bed zat. Het was maar 10 procent van haar dat daar zat.”

Høiby heeft gedeeltelijk schuld bekend aan het incident in Frogner. Hij heeft bekend geweld te hebben gebruikt, maar vindt dat het niet ernstig was.