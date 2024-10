‘Moederhart’ Máxima brak steeds een beetje als ze op reis ging

Het “moederhart” van koningin Máxima brak elke keer wanneer ze haar kinderen moest achterlaten voor werk. Dat vertelt de koningin in een interview met tijdschrift Vorsten, waarin ze vertelt over haar werk bij de Verenigde Naties.

“Ik heb af en toe wel moeilijke beslissingen moeten nemen, als ik thuis moest verlaten als werkende vrouw”, zegt Máxima, die de hele wereld over reist voor haar werk. “Ik liet mijn man achter, ik liet de kinderen achter. Zeker toen ze klein waren. Elke keer als ik op reis moest, moest ik ze achterlaten. Het is je moederhart dat dan een beetje breekt.”

Máxima werkt nu vijftien jaar voor de VN, sinds kort heeft ze een nieuwe functie: speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. Koning Willem-Alexander is haar in die tijd van grote steun geweest, vertelt ze aan het blad. “Zonder hem had ik niks kunnen doen. Ze zijn allemaal een enorme steun geweest voor me. Mijn man en mijn drie dochters.”

De koningin is trots dat ze het voorbeeld van een werkende vrouw aan haar dochters Amalia (20), Alexia (19) en Ariane (17) heeft kunnen geven. “Ik denk, ik hóóp, dat zij dat ook zullen doen”, besluit ze.