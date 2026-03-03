Mogelijk boete Noorse omroep na tonen beelden slachtoffers Høiby

De Noorse publieke omroep NRK krijgt mogelijk een boete voor het tonen van beelden van twee slachtoffers in de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby. Het gaat om een bedrag van 400.000 kroon (ruim 35.500 euro), melden Noorse media.

Justitie hoopt dat de hoogte van de boete een “merkbare en afschrikwekkende werking” heeft op andere media. NRK had de beelden gemaakt tijdens het filmen van de openingsverklaring. Daarbij werd per ongeluk ook geluid van Høiby opgenomen. De omroep heeft daarvoor excuses aangeboden.

Twee medewerkers van de kranten Aftenposten en Dagbladet, die vorige maand uit de rechtszaal werden gezet voor het overtreden van het fotoverbod, krijgen mogelijk ook een boete. Het Openbaar Ministerie eist voor elk een boete van 18.000 kroon.

De rechtbank in Oslo had voor aanvang van de zaak-Høiby duidelijk gecommuniceerd dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit niet gefotografeerd of gefilmd mag worden. Het verbod geldt ook voor slachtoffers of de schermen in de rechtszaal en de schermen in de publiekszalen.