Mogelijk buien in Londen zaterdag tijdens kroning Charles

Tijdens de kroning van koning Charles en zijn vrouw Camilla kunnen zaterdag gedurende de dag enkele buien vallen. Dat verwacht het Britse Met Office, dat dinsdag een eerste update over het weer tijdens de kroning publiceerde.

In de aanloop naar de kroning in Londen is het vrij wisselvallig weer in het Verenigd Koninkrijk. Op woensdag schijnt er een waterig zonnetje, maar kan een gebied met buien het westen van Schotland binnentrekken. Donderdag brengt een lagedrukgebied nat en winderig weer naar het noordoosten van het land en wordt het een graad of 16. Op vrijdag schijnt de zon, maar kan het ook af en toe hard plenzen. Het wordt met maximaal 19 graden wel iets warmer.

Hoewel het zaterdag opnieuw een natte dag wordt, zijn de buien minder intens en wijdverspreid als op vrijdag. “Op zaterdag zien we aan het eind van de ochtend enkele buien ontstaan in het midden, oosten en noorden van het land. Maar ook zijn er overdag zonnige perioden tussendoor”, verwacht Met Office-meteoroloog Steven Keates. “Op dit moment lijkt het erop dat Londen de buien in de ochtend ontwijkt voordat ze zich in de middag ook daar ontwikkelen.” Volgens Keates kan het in de Britse hoofdstad in de zon maximaal 20 graden worden en geven de thermometers elders in het land waarden rond een graad of 15 aan.

Tijdens eerdere kroningen was het weerbeeld in het Verenigd Koninkrijk vrij divers. Toen koningin Elizabeth op 2 juni 1953 werd gekroond, werd het maximaal 11,8 graden en viel er over de hele dag zo’n 2,6 millimeter aan regen. Haar vader, koning George VI, deed er goed aan een paraplu mee te nemen tijdens zijn kroning. Op 12 mei 1937 viel er namelijk 8,2 millimeter aan regen. Het was met maximaal 14,2 graden wel iets warmer. De warmste Britse kroning vond tot nu toe plaats op 22 juni 1911, toen koning George V werd gekroond. Het werd toen maximaal 17 graden en er viel ook nog eens slechts 0,3 millimeter aan regen.