Mogelijk nieuw slachtoffer in zaak-Marius Borg Høiby

Een bekende Noorse tv-persoonlijkheid is mogelijk een van de slachtoffers van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Linni Meister is vorige week door de politie ondervraagd nadat er beelden van een incident boven tafel waren gekomen, bevestigt haar advocaat aan de Noorse omroep TV 2.

Høiby (28), die eind vorig jaar verschillende keren werd opgepakt op verdenking van mishandeling en verkrachting, zou Meister volgens het blad Se og Hør hebben mishandeld. Haar advocaat zegt enkel dat ze meewerkt aan het onderzoek en dat ze geen commentaar wil geven. Het is niet bekend of ze ook een aanklacht tegen Høiby heeft ingediend.

Meister reageerde ook zelf via haar Snapchat-kanaal. Het model stelt dat haar telefoon roodgloeiend staat sinds Se og Hør over haar publiceerde. “Ik begrijp dat velen commentaar willen hebben, maar ik ga er niets over zeggen, behalve dat het klopt”, schrijft ze. De 39-jarige Meister zegt ook dat ze hoopt dat “de betreffende persoon serieuze hulp krijgt”.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie en de stiefzoon van kroonprins Haakon. Hij heeft geen koninklijke titel. De zaak tegen Høiby kwam vorig jaar aan het licht toen drie ex-vriendinnen aangifte van mishandeling tegen hem deden. Ook wordt hij verdacht van meerdere verkrachtingen.