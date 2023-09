Mohamed Al-Fayed (94), vader van vriend prinses Diana, overleden

De Egyptisch zakentycoon Mohamed Al-Fayed is deze week op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. Al-Fayed was in het verleden eigenaar van onder meer het Britse warenhuis Harrods, het Ritz hotel in Parijs en de Britse voetbalclub Fulham. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana, het stel kwam in 1997 om tijdens een autoachtervolging in Parijs.

De zakenman werd als Mohamed Fayed geboren in Alexandrië in Egypte. Nadat hij begin jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk was verhuisd, zette hij het woord Al voor zijn achternaam, volgens critici om daar meer cachet aan te geven. De aankoop van Harrods door Al-Fayed en zijn twee broers in 1985 was controversieel: een concurrerende bieder beschuldigde de broers ervan te liegen over hun rijkdom en achtergrond. Uit onderzoek van het parlement bleek later dat die aantijgingen gegrond waren.

Mohamed zocht na de dood van zijn zoon en Diana vaak de publiciteit met theorieën over het ongeluk dat de twee fataal werd. Hij was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter de crash, die volgde op een achtervolging door paparazzi, zat. Volgens vader Al-Fayed zou de koninklijke familie hebben willen voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen.

In 2005 liet Al-Fayed een standbeeld in Harrods neerzetten van Diana en Dodi. Het bronzen beeld toonde de geliefden samen terwijl zij een vogel vrij lieten. Op de sokkel stond de tekst “onschuldige slachtoffers”. Het beeld werd in 2018 weggehaald.