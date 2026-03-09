Monaco deelt programma van bezoek paus Leo eind maart

Het prinsdom Monaco heeft details vrijgegeven over het bezoek van paus Leo eind deze maand. Het hof spreekt van een programma “vol officiële en spirituele momenten”.

Paus Leo wordt bij aankomst in Monaco op zaterdag 28 maart welkom geheten door prins Albert en prinses Charlène. Hierna volgt in het Prinselijk Paleis een audiëntie met Albert, waarna het gezelschap vanaf het balkon het volk op het Place du Palais zal toespreken. Aansluitend rijdt Leo in de pausmobiel naar de kathedraal van Monaco, waar hij wordt verwelkomd door het prinselijk paar en de aartsbisschop van Monaco voor een ontmoeting met de katholieke gemeenschap. In de kerk Sainte-Dévote ontmoet de paus vervolgens onder meer een aantal jongeren.

De dag wordt afgesloten met een mis die voor het publiek toegankelijk is. Deze wordt voorgegaan door de paus in het Stade Louis-II. Hierbij is ook het prinselijk gezin aanwezig.

Het bezoek markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van Monaco. De laatste paus die het prinsdom bezocht was paus Paulus III in 1538. Het bezoek van paus Leo is dus het eerste apostolische bezoek van een paus aan Monaco in de moderne tijd. In januari bracht Albert al wel een bezoek aan Leo in Vaticaanstad. Hier nodigde hij de kerkvorst uit om naar Monaco te komen.