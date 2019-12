Prins Albert II en zijn zus prinses Caroline van Hannover hebben vrijdagavond bij de Port Hercule van Monte Carlo het kerstdorp van Monaco geopend.

Het thema van de combinatie van kerstkermis en kerstmarkt is dit jaar een ‘witte kerst’. Dat is aan de Middellandse zee eerder een uitzondering, maar dat mag de pret niet drukken.

Albert, die eerder in de week nog in Madrid was voor de VN-klimaatconferentie, en Caroline poseerden bij de opening braaf bij een immense kunstkerstboom en vanzelfsprekend ook met de kerstman.

De verwachting is dat Albert of echtgenote Charlène de komende dagen hun tweeling prins Jacques en prinses Gabriella, die op 10 december vijf jaar wordt, ook mee zullen nemen naar ‘le Village de Noël’. Caroline kan natuurlijk hetzelfde doen met haar schare aan kleinkinderen.