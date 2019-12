Prins Albert van Monaco en groothertog Henri van Luxemburg zijn maandagochtend gearriveerd in Madrid voor de VN-Klimaatconferentie. Ze lieten zich beiden zien bij de opening waar ze werden ontvangen door de Spaanse premier Pedro Sanchez. De vorsten gingen daarna op de groepsfoto met andere wereldleiders, onder wie minister-president Mark Rutte.

Koning Felipe en koningin Letizia organiseren later maandag op het paleis in Madrid een receptie voor genodigden van de klimaattop, die twee weken duurt.

Tijdens de conferentie zijn de grote thema’s het sterk verminderen van de CO2-uitstoot, wereldwijde handel in emissierechten en het verdelen van de rekening van klimaatverandering. De doelen die de wereld wil bereiken staan al vast sinds de klimaatconferentie van Parijs van 2015. Landen beloofden daar zich ervoor te zullen inzetten de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden. Sindsdien gaat het vooral over de invulling.

Albert sprak vrijdag al met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. In het kader van de klimaatconferentie keken de twee alvast wat beide landen gezamenlijk kunnen betekenen in de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het milieu.