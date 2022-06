Charlene vergezelt Albert bij bezoek aan Noorwegen

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco brengen volgende week samen een bezoek aan Noorwegen. Het is de eerste keer in lange tijd dat de prinses weer meegaat op een officiële reis.

Eerder werd al duidelijk dat prins Albert op 22 juni een nieuwe tentoonstelling opent in het Frammuseum in Oslo, dat gewijd is aan de Noorse poolexpedities. Volgens een bericht van het Noorse hof komt ook Charlene mee en gaan de twee op dezelfde dag lunchen met koning Harald en koningin Sonja op het koninklijke landgoed Bygdø.

De 44-jarige Charlene worstelde het afgelopen jaar met haar gezondheid. Ze verbleef zeven maanden in haar geboorteland Zuid-Afrika vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Ze werd daarvoor meerdere keren geopereerd. Vanwege complicaties duurde het herstel enkele maanden.

In maart keerde Charlene terug op het paleis in Monaco en sinds april wordt ze weer vaker in het openbaar gezien.