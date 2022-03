Paleis: prinses Charlène herenigd met familie in Monaco

Prinses Charlène is weer herenigd met haar man en kinderen in Monaco, meldt het paleis van Monaco in een officiële verklaring. De 44-jarige prinses die operaties onderging moet nog wel verder herstellen, maar dat doet zij nu vanuit het koninklijk paleis. Deze keuze is gemaakt met goedkeuring van de artsen vanwege haar “bemoedigende herstel”.

Dat betekent dat Charlène weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques is. De komende weken moet de prinses nog herstellen en dus zal zij nog niet haar officiële taken hervatten. “Zodra haar gezondheid goed genoeg is, kijkt de prinses ernaar uit weer tijd door te brengen met de mensen in Monaco.” Tot slot stelt het paleis dat Charlène behoefte heeft aan rust en vrede. Daarom wordt iedereen gevraagd hun privacy te respecteren.

Charlène werd afgelopen jaar meerdere keren aan een keel-, neus- en oorinfectie geopereerd. De prinses werd in november in een kliniek buiten Monaco opgenomen om te herstellen van de infecties alsook vermoeidheidsklachten. Als gevolg van complicaties van de voornoemde infecties verbleef ze vorig jaar zo’n zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika.