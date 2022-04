Prins Albert van Monaco (64) is besmet met het coronavirus. De prins heeft volgens het hof geen symptomen.

Albert zit in isolatie en voert zijn werk vanuit huis uit. Hoelang de prins zich moet afzonderen, is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Albert positief is getest op het virus. Twee jaar geleden was hij ook besmet en had toen milde symptomen.