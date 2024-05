Royal citytrip: zien en gezien worden in het Monaco van Charlène en Albert

Met een enorme miljonairsdichtheid per vierkante kilometer is het vanzelfsprekend dat prins Albert en prinses Charlène zich in Monaco regelmatig omringd zien door de rich and famous. Naar Monaco ga je niet voor de natuur, maar wél voor een safari om jachten, jetsetters en designerwinkels te spotten in het wild.

Tekst Karlijn Hoftijzer

1. Paleis op de rots

Hoog boven de zee, met uitzicht op de jachthaven, resideren prins Albert en prinses Charlène in het Prinselijk Paleis in de wijk Monaco-Ville op Le Rocher, de rots. Vanaf april is het paleis te bezoeken (visitepalaisdemonaco.com). Wél het hele jaar toegankelijk is het museum met de imponerende vintage autocollectie van prins Rainier. Hij besloot zijn auto’s tentoon te stellen toen zijn eigen garage begon uit te puilen. Kijk op mtcc.mc voor meer info.

2. Gokje wagen

Met slechts een oppervlakte van iets meer dan twee vierkante kilometer is wandelen van plek naar plek in Monaco uitstekend te doen. Loop vanaf het paleis langs allerlei leuke boetiekjes naar Casino Monte-Carlo, hét wereldberoemde en exclusieve casino. Voor wie een gokje wil wagen: gepaste kleding (jasje voor heren en nette schoenen) is verplicht in de gokzalen.

3. Prinses Grace

Op de Rots, niet ver van het Prinselijk Paleis, staat de Cathédrale Notre-Dame-Immaculée. Hier is zowel prinses Grace als prins Rainier bijgezet bij vele leden van de Grimaldi-familie. De kathedraal is dagelijks te bezoeken en ook hier wordt gepaste kleding (bedekte schouders en knieën) zeer gewaardeerd.

4. Limoncello on the rock

Een bezoekje aan Maison du Limoncello is een must voor liefhebbers van het zoetzure alcoholische drankje dat ijskou gedronken wordt. Met zo’n driehonderd zonnige dagen per jaar geen overbodige afkoeling in Monaco. Het winkeltje ligt recht tegenover het paleis en is omgeven door knusse kleine straatjes met souvenirwinkeltjes en eettentjes.





5. Even verderop kijken

Op een steenworp afstand van Monaco ligt het Franse Menton. De prachtige kleurrijke gevels maken het korte treinritje meer dan waard. De stad heeft Franse, Spaanse en Italiaanse invloeden. Het klimaat maakt de regio uitermate geschikt voor de groei van citrusvruchten, wat Menton de reputatie van citroenenstad geeft. Eind februari vindt er het festival Fête du Citron plaats.

6. Doe eens gek

De Monegasken met een dikke portemonnee charteren een helikopter om van A naar B te komen, maar ook voor toeristen is Monaco van bovenaf te bewonderen. Voor 70 euro per persoon of 350 euro voor een privégroep laat ee helikoptervlucht de highlights van Monaco zien vanuit de lucht. Weer eens wat anders dan een hop-on-hopoff bus. Voor een kleine 200 euro wordt de reis van Monaco naar Nice overigens slechts een vluchtje van zeven minuten. Kijk op blade.com.

7. Het groen in

Stijgt de temperatuur in Monaco? Zoek verkoeling tussen het groen van de Roseraie Princesse Grace, door prins Rainier aangelegd ter nagedachtenis aan zijn te jong overleden echtgenote. Meer dan 315 rozensoorten zijn te bewonderen in deze tuin in Engelse stijl. Prins Rainier hield wel van een tuin hier en daar, zo legde hij ook een Japanse tuin en een dierentuin aan in zijn dwergstaatje. Zoek op visitmonaco.com op ‘gardens’.

8. Op jacht

Een nieuw jacht uitzoeken of alleen even ruiken aan het rijke leven: een wandeling door Port Hercule betekent hoe dan ook je ogen uitkijken. Hier leggen de grootste en duurste jachten aan zodat de eigenaren zich kunnen laven aan alle luxe die Monaco te bieden heeft. Elk jaar in september is het al helemáál feest tijdens de Monaco Yacht Show. Port Hercule ligt op de route van het paleis naar het Casino Monte-Carlo.

9. Aan het water

Ook al heeft Monaco een volledige kustlijn, er zijn maar weinig plekken waar je even snel met de voeten in het water kan. Larvotto Beach is een kunstmatig stadsstrand waar een duik in het water mogelijk is. Een iet chiquere aanblik op de azuurblauwe oceaan is te vinden op het terras van Coya, onder het genot van cocktails en een moderne Zuid-Amerikaanse keuken.