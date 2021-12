Tweeling Jacques en en Gabriella deelt kerstcadeautjes Monaco uit

De tweeling Jacques en Gabriella van Monaco heeft dit jaar geholpen bij het jaarlijkse kerstfestijn op het paleis in de dwergstaat. De onlangs zeven jaar geworden kinderen van prins Albert en zijn vrouw Charlène deelden samen met hun tante Stéphanie en haar kinderen Louis Ducret en Camille Gottlieb cadeautjes uit aan kinderen uit het vorstendom.

Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar was er deze middag bij het paleis van de Monegaskische vorsten van alles te beleven. Terwijl er kerstliederen klonken, konden de kinderen genieten van jongleurs, een vuurspuwer en elfenacrobaten. Ook de kerstman ontbrak niet. Op foto’s van het festijn die het paleis donderdag op Instagram deelde, is te zien dat ook de koninklijke tweeling met de kerstman op de foto is gegaan.

Het uitdelen van kerstcadeaus aan kinderen op de binnenplaats van het koninklijk paleis in Monaco is traditie. Elk jaar zetten weer andere royals zich hier in aanloop naar Kerstmis voor in. In 2019 deelden Albert en Charlène de cadeautjes uit.