Het is feest in Monaco. Op 19 november wordt jaarlijks de ‘Dag van de prins’ gevierd met een mis in de kathedraal van Monaco, een militair defilé bij het paleis en ter afsluiting een vuurwerkshow in de avonduren.

Prins Albert en prinses Charlene verschenen ook dit jaar samen met hun tweeling prinses Gabriella en prins Jacques op het balkon. Gabriella en Jacques, die in december vijf jaar worden, zwaaiden met vlaggen terwijl de militaire parade voorbijtrok. Prins Jacques droeg voor de gelegenheid een uniform, compleet met witte handschoenen. Prinses Gabriella viel op met een rode baret.

Monaco staat elk jaar op 19 november stil bij de feestdag van de heilige Rainier, naar wie de vader van prins Albert II is vernoemd. Bij zijn troonsbestijging in 2005 besloot Albert die datum te behouden als nationale feestdag als eerbetoon aan zijn vader.