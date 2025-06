Monegaskisch prinselijk gezin verwelkomt echtpaar Macron

De Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte zijn begonnen aan hun tweedaagse staatsbezoek aan Monaco. Het paar werd zaterdag aan het eind van de middag bij het prinselijk paleis ontvangen door prins Albert, zijn vrouw Charlène en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella.

De Franse bezoekers kregen een warm welkom van het prinselijk gezin. Er werden kussen uitgewisseld voordat de volksliederen klonken. Daarna inspecteerden Macron en Albert de erewacht. Zaterdagavond staat een banket op het programma.

Het is voor het eerst in decennia dat Monaco officieel bezoek krijgt uit Frankrijk. François Mitterrand legde in 1984 voor het laatst een staatsbezoek af aan het vorstendom.