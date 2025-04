Monegaskisch prinselijk paar bezoekt Franse regio’s

Prins Albert II en prinses Charlene van Monaco bezoeken woensdag en donderdag de Franse gebieden Bretagne en Normandië. Ook hun kinderen, prins Jacques en prinses Gabriella gaan mee, meldt het Monegaskische koninklijk huis. De familie opent daar onder meer een mediatheek en onthult een plaquette ter herinnering aan het bezoek.

Het bezoek staat in het teken van de historische familiebanden met de regio. In de achttiende eeuw trouwde Jacobus IV van Matignon met prinses Louise Hippolyte van Monaco en daardoor werden de banden tussen Bretagne, Normandië en Monaco versterkt. Het Hôtel Matignon in Parijs was tot het einde van de achttiende eeuw een van de woningen van de vorsten van Monaco.