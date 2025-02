Monegaskisch prinselijk paar bezoekt verbouwde crèche

Prins Albert II en prinses Charlene van Monaco hebben in Monte Carlo een verbouwde kinderdagopvang bezocht. Het koppel deelde diverse beelden van het bezoek op Instagram. Charlene nam zelfs even plaats in de speelhoek om mee te doen met de dagactiviteiten van de kinderen. Zij kreeg ook bloemen van een jonge crèchebewoner.

De crèche werd de afgelopen maanden gemoderniseerd en uitgebreid. Er is nu plek voor 36 kinderen. De faciliteiten zijn aangepast aan de eisen van de moderne kinderen en ouders. Zo zijn de opvang voor jongere en oudere kinderen nu gescheiden. Er zijn ook extra activiteitenruimtes geopend en de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking is aanzienlijk verbeterd.

Ook is er een groter managementkantoor gekomen, inclusief vergaderruimte, en een speciale wasruimte. De prins en prinses hebben een tweeling, Jacques en Gabriella. Zij zijn tien jaar oud.