Mongoolse schoolkinderen treden op voor keizerspaar

Keizer Naruhito en keizerin Masako zijn woensdag in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar getrakteerd op een optreden van een groep kinderen. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan een school. Op beelden is te zien dat het Japanse keizerspaar goedkeurend toekijkt.

Naruhito en Masako zijn voor een staatsbezoek in Mongolië en woensdag was er speciale aandacht voor het onderwijs in het Aziatische land. Dankzij steun uit Japan konden schoolgebouwen in Ulaanbaatar worden opgeknapt of worden vervangen.

Het keizerspaar bezocht een van de nieuwe gebouwen, een school met achttien klaslokalen voor in totaal 720 leerlingen. Volgens lokale media is de school ontworpen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking en is deze tevens bestand tegen aardbevingen tot een magnitude van 8, waardoor het gebouw indien nodig als noodopvang kan dienen.