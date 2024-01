Monogram nieuwe Deense koning Frederik onthuld

Het monogram van de nieuwe Deense koning Frederik bestaat uit twee gespiegelde letters F waartussen het Romeinse cijfer X is geplaatst met daarboven een kroon. Het naamkenmerk wordt gebruikt om onder meer koninklijk briefpapier, wachtershuisjes en sabeltassen van de koninklijke cavalerie-eenheid mee te sieren.

Het monogram van Frederik is gekozen door de koning zelf en ontworpen door de Deense wapenkundig ontwerper Ronny Skov Andersen met digitale hulp van kunstenaar Stefan Lægaard, meldt het Deense hof zondag. Het Romeinse cijfer X is gekozen omdat Frederik officieel de tiende koning is met de naam Frederik.

Op veel plaatsen zal het monogram van Frederik de komende tijd dat van zijn zondag afgetreden moeder Margrethe vervangen. Het proces zal naar verwachting “een langere periode” duren, aldus het Deense hof.

De Deense koningin Margrethe droeg zondag na 52 jaar de troon over aan haar oudste zoon. Zijn vrouw Mary is nu koningin van Denemarken.