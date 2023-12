Morgan legt uit waarom hij namen ‘racistische royals’ deelde

Piers Morgan heeft in The Times verteld waarom hij de twee namen heeft genoemd van de Britse royals die vragen zouden hebben gesteld over de huidskleur van prins Archie, de zoon van prins Harry en Meghan. De 58-jarige Britse journalist en presentator zegt dat deze kennis met Britten gedeeld moest worden en dat de hertog en hertogin van Sussex de namen hierdoor niet meer kunnen gebruiken om de royals mee te chanteren.

Royaltyjournalist Rick Evers publiceerde op X pagina’s uit de Nederlandse vertaling van het boek Endgame, waarin te lezen viel dat toenmalig prins Charles, de huidige koning, opmerkingen zou hebben gemaakt over de huidskleur van Archie. Ook prinses Catherine zou aan dit gesprek deel hebben genomen. De namen stonden niet in het Britse origineel van schrijver Omid Scobie.

Geen enkel Brits medium durfde bij het bespreken van de kwestie ook echt de namen van Charles en Catherine te noemen, tot Morgan in zijn show Piers Morgan Uncensored. “Het leek me absurd dat Nederlanders toegang zouden krijgen tot belangrijke informatie over onze koninklijke familie, maar dat Britse mensen die informatie niet zouden krijgen”, legt Morgan uit.

Schade

Daarnaast besloot de presentator de namen te delen, omdat dit al “genoeg schade heeft aangericht”. “Eerlijk gezegd is het tijd dat we precies te horen krijgen wat er gezegd zou zijn door wie tegen wie, wanneer en waar het gezegd is en in welke context. Anders zal deze zeer verdeeldheid zaaiende, racistisch beladen pijnlijke situatie zich een weg blijven banen naar het wereldwijde publieke bewustzijn.”

Tot slot laat hij weten de namen te delen “omdat de Sussexen door het noemen van de namen hun identiteit niet langer als een soort chantagemiddel kunnen gebruiken”. Zelf is hij ervan overtuigd “dat Charles noch Catherine ooit racistische opmerkingen over baby Archie hebben gemaakt”. Scobie lijkt volgens hem “de eerste auteur in de geschiedenis te zijn geworden wiens boek in het geheim werd gesaboteerd onderweg naar een drukker in een willekeurig land”.

De schrijver liet eerder weten dat er voor de Nederlandse versie mogelijk een “vertaalfout” zou zijn gemaakt. Xander Uitgevers heeft de Nederlandse vertaling direct uit de boekhandels gehaald en brengt een nieuwe versie uit zonder de namen.