Munitiegooier Buckingham Palace naar inrichting

De man die dinsdagavond buiten Buckingham Palace werd gearresteerd voor het gooien van jachtgeweerpatronen naar het terrein van de officiële woning van de Britse koning wordt behandeld voor een psychische stoornis, meldt de Londense politie. De 59-jarige man, die ook een mes bij zich had, krijgt medische zorg in een ziekenhuis. De man vormt mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen en wordt vastgehouden op grond van een wet over mentale gezondheid.

De politie meldde dinsdag al niet uit te gaan van een terroristische actie, maar van een geïsoleerde daad door een mogelijk psychisch verward iemand. Naast de munitie en het mes had de man ook een zak bij zich, die de politie na onderzoek uit voorzorg tot ontploffing bracht. Wat erin zat is niet bekendgemaakt.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla waren op het moment van het incident niet in Buckingham Palace aanwezig. Het koppel wordt zaterdag gekroond.