Musical over leven prinses Beatrix uitgesteld naar najaar 2027

De première van Beatrix de Musical wordt met een jaar uitgesteld. Producent MediaDome heeft meer tijd nodig om “de productie in volle artistieke en productionele glorie te kunnen realiseren”. Eigenlijk zou de voorstelling over het leven van prinses Beatrix vanaf het najaar van 2026 te zien zijn.

“We hebben de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de creatieve invulling van het project. Daarbij kwamen zoveel nieuwe ideeën en artistieke mogelijkheden naar voren die we niet onbenut willen laten. Daarvoor nemen we nu de tijd”, laat de producent in een verklaring weten.

De makers willen de komende tijd “de plannen verder versterken en zorgen dat alle voorwaarden kloppen om Beatrix de Musical op het hoogste niveau te brengen”, aldus de producent. De bouw van het nieuwe theater op Aquabest gaat volgens planning gewoon door.

De kaartverkoop ging in september van start. Kaartkopers hebben persoonlijk bericht gehad over de uitgestelde voorstellingen.