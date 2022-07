Musical Willem van Oranje gaat door, Engelkes meldt snel meer

De musical Willem van Oranje zal binnenkort in productie worden genomen. Dat laat een woordvoerder van producent Rick Engelkes vrijdag desgevraagd weten. Binnen twee weken zal Engelkes meer duidelijkheid over zijn plannen geven.

De producent meldt dit naar aanleiding van berichten in het Noordhollands Dagblad over de 4,3 miljoen euro coronasteun die Engelkes voor de musical kreeg. De voorstelling is nooit gespeeld of gerepeteerd en ook het theater dat zou worden gebouwd, kwam er niet.

“Rick wil nu niet ingaan op de speculaties in de media”, stelt zijn woordvoerder. “We maken zeer binnenkort – binnen twee weken – meer bekend over de plannen.”

De voorstelling zou in eerste instantie in 2021 in première gaan, maar werd vanwege de coronalockdowns in de cultuursector meerdere malen uitgesteld. Het was de bedoeling om in Delft een speciaal theater te bouwen met 1350 stoelen en de modernste technieken, die bezoekers meevoeren naar een unieke periode uit onze geschiedenis. Namen van acteurs zijn nog niet bekendgemaakt.