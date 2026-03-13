Musical Willem van Oranje krijgt nieuwe starttijd, show verlengd

De aanvangstijd van de musical Willem van Oranje in Delft wordt per 1 mei aangepast. De voorstelling, die bijna vier uur duurt, begint vanaf 1 mei een half uur eerder. Dit betekent in de praktijk dat avondshows om 19.30 uur beginnen en de matinees om 13.30 uur.

Een woordvoerder van de productie zegt dat er geen concrete klachten zijn ontvangen van bezoekers. “Maar we merken aan reacties wel dat half twaalf als eindtijd laat is”, aldus de zegsvrouw. “We konden de tijden van de shows waarvoor al kaarten zijn verkocht niet veranderen. Maar per 1 mei kunnen bezoekers op een meer schappelijk tijdstip weer naar huis.”

Sinds half februari rijdt er op weekenddagen ook een speciale Willem van Oranje-pendelbus tussen het Prinsentheater en het station, omdat bezoekers anders op zaterdag en zondag alleen maar met eigen vervoer naar het theater konden komen.

De voorstelling blijft in elk geval spelen tot en met 26 juli. De kaartverkoop voor de periode vanaf 1 mei is vrijdagochtend van start gegaan. De musical van regisseur Theu Boermans gaat over het leven van de Vader des Vaderlands, die in de Tachtigjarige Oorlog het verzet van de Nederlanders tegen de Spanjaarden leidde. De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Joris Smit.