Muziekgroep Fuse met koningspaar op beladen staatsbezoek Kenia

Van klassiek tot jazz en big band: muziekgroep Fuse verzorgt de contraprestatie tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan Kenia en brengt een mix aan muziek mee. De muziekgroep beseft dat de keuze om mee te gaan een beladen besluit is, gezien de ophef rond het staatsbezoek. “We hebben er vertrouwen in dat mensen die er verstand van hebben, het besluit om dit bezoek door te laten gaan met de juiste intentie hebben genomen”, vertelt violiste Julia Philippens van de zeskoppige groep aan het ANP. “De toekomst zal uitwijzen of het de juiste keuze is geweest.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds dinsdag in Kenia. Bij een staatsbezoek brengen zij traditiegetrouw een zogenoemde contraprestatie mee: een culturele voorstelling om het bezochte land te bedanken voor de gastvrijheid. Zanger Van Velzen werd in eerste instantie gepeild voor het bezoek, maar die bedankte gezien de spanningen in het land. Sinds het aantreden van president William Ruto in 2022 is er veel onrust in het land. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen Kenianen ontvoerd en omgekomen.

“We beseften hoe weinig we wisten, toen we ons in de situatie gingen verdiepen”, vervolgt Philippens, die net als de andere leden van Fuse inmiddels veel met Kenianen heeft gesproken over de situatie in het land. “We gaan hier na de contraprestatie weg met veel meer kennis over het land en de mensen.” Dinsdagavond gaf de groep in Nairobi ook een concert voor Kenianen. “Ook daar hebben we met hen gesproken en van hen geleerd.”

Verbinden

Woensdagavond treedt Fuse op in het Marriott Hotel in Nairobi. De groep maakt muziek door verschillende genres, componisten en generaties te combineren. “De smaken van de zes leden van Fuse lopen heel erg uiteen, dus zo is dat ontstaan”, zegt Philippens. “Ook tijdens het staatsbezoek willen we alle kanten van ons muzikale spectrum laten zien. En bij de uitnodiging werd meteen al duidelijk: dat zag het koninklijk paar wel zitten.”

Het muzikale programma dat Fuse meeneemt naar Kenia is een mix van diverse muziekstijlen, waaronder werk van Nederlandse componisten. De groep neemt niet alleen muziek mee, maar ook een wens om te verbinden. “Er is geen ‘highbrow’ of ‘lowbrow’, alles mag”, legt Philippens uit. “Wij weten wat muziek met mensen kan doen en hoe het ze kan raken. Dat willen we ook graag overbrengen.”