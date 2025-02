Muzikale koningskomedie van Tom de Ket te zien in Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bostheater is komende zomer een satirische en muzikale komedie te zien over koning Willem II. De voorstelling wordt geregisseerd door Tom de Ket en wordt van 10 juni tot en met 2 augustus opgevoerd.

“Was Willem II de held van Waterloo of een politieke draaikont? Een flamboyante levensgenieter of een man verscheurd door twijfels? Met scherpe humor, historische absurditeiten en een cast van twaalf acteurs en muzikanten wordt onze mysterieuze koning Willem II (1792-1849) opnieuw tot leven gebracht”, deelt Out of Office Productions maandag in een aankondiging. Het productiehuis werkt voor het stuk samen met theatergezelschap NITE.

De hoofdrol van koning Willem II wordt gespeeld door NITE-acteur Sanne den Hartogh. Julie Boellaard speelt zijn zus Marianne, Alex Hendrickx de Engelbewaarder en Whitney Sawyer is te zien als Anna Paulowna. De première van Willem II is op zaterdag 14 juni.