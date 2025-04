Muzikale ochtend koningin Mathilde in Waterloo

Koningin Mathilde van België is vrijdag op bezoek geweest bij een muziekschool in Waterloo. Het bezoek stond in het teken van de aankomende editie van de Koningin Elisabethwedstrijd, die dit jaar in het teken van de piano staat.

De vorstin ontmoette op de school jonge muzikanten en hun leerkrachten en zag van dichtbij hoe de academie talenten van alle leeftijden begeleidt en inspireert. Mathilde woonde eerst een celloles bij en werd vervolgens uitgenodigd voor een kort concert. Dit muzikale intermezzo werd afgesloten met een optreden van het jeugdkoor van de academie.

Volgens lokale media feliciteerde de koningin alle muzikanten hartelijk en moedigde ze hen aan om op deze weg door te gaan.