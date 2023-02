Na 2 weken Cariben is Amalia ‘een beetje verliefd’ op de eilanden

Na twee weken zit de kennismakingsreis van prinses Amalia met het Caribisch deel van Nederland erop. Donderdagavond, na afloop van het bezoek toen de aanwezige pers bezig was met het opruimen van de spullen, bracht de prinses ergens beschut bij haar ouders een diepe zucht uit. Die sprak boekdelen: ze leek trots, blij en toch ook een beetje opgelucht.

In twee weken tijd bezochten de prinses en het koningspaar een bezoek aan Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, waarop ze donderdagavond weer naar Nederland vlogen. Eén ding heeft ze zeker geleerd, zo vertelde Amalia donderdagavond aan het einde van de reis lachend aan de pers: “dat ik me wellicht soms een beetje beter in moet smeren”.

Maar op een serieuzere noot heeft de 19-jarige Amalia naar eigen zeggen ook een hoop geleerd. “Wat ik ontzettend heb meegenomen is hoe anders die eilanden zijn. We zien beelden van mooie prachtige witte stranden en turquoise zeeën, maar achter elk eiland schuilt een bruisende wereld van cultuur en mensen die het beste voor hun eiland willen en die met hartelijkheid mij en mijn ouders hebben ontvangen, waar ik eigenlijk een beetje verliefd op ben geworden ook.” De prinses hoopt snel terug te komen op de eilanden.

De afgelopen weken stonden onder meer in het teken van het slavernijverleden, natuurbehoud, de werkzaamheden van defensie in het gebied, maar vooral in het teken van de bewoners van de eilanden. Want over een tijd zal zij ook hun koningin worden, iets wat ze ook door deze reis een beetje meer beseft. Tot die tijd blijft ze de eilanden leren kennen, want Amalia is nog niet uitgeleerd, zo zegt ze. “Het zal nog veel bezoeken duren voordat ik hier zo soepeltjes rondloop als mijn ouders. Maar daar kijk ik ook ontzettend naar uit.”