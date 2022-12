Na één dag hebben 2,4 miljoen Britten docu Harry & Meghan gezien

De eerste aflevering van de docureeks Harry & Meghan is na één dag op Netflix al 2,4 miljoen keer bekeken in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Deadline. Daarmee is de zesdelige reeks, waarvan de eerste drie afleveringen zijn verschenen, een van de best scorende series van het jaar op de streamingdienst.

De tweede aflevering was beduidend minder populair. Die werd door de Britten 1,5 miljoen keer gestreamd. Voor de derde aflevering bleven nog 800.000 kijkers plakken. Volgende week verschijnen de resterende drie afleveringen van de reeks over de hertog en hertogin van Sussex.

Sinds oktober is Netflix aangesloten bij Barb, de officiële Britse instantie die de kijkcijfers meet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de openingsaflevering van Harry & Meghan twee keer zo vaak is bekeken als de eerste aflevering van het vijfde seizoen van The Crown dat op 9 november verscheen.