Na kroning volgen de grote kroningslunch en het kroningsconcert

Met straatfeesten in het hele land gaat de viering van de kroning van koning Charles zondag verder. Het paleis heeft de bevolking opgeroepen zoveel mogelijk samen te eten tijdens de Coronation Big Lunch. Meerdere leden van de koninklijke familie zullen naar verwachting Big Lunch-evenementen bijwonen.

Volgens de Britse regering zijn er ongeveer 50.000 festivals gepland in het Verenigd Koninkrijk en elders op de wereld. Duizenden straten zijn afgesloten voor buurtfeesten en theekransjes. Premier Rishi Sunak organiseert een maaltijd in zijn ambtswoning in Downing Street, waarvoor ook Oekraïense families zijn uitgenodigd. De feestelijke lunches waren vorig jaar al een groot succes bij het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth.

Zondagavond is er, als afsluiting van het kroningsweekeinde, een groot concert bij Windsor Castle bij Londen. Talrijke sterren zoals Katy Perry, Take That en Lionel Richie zijn aangekondigd. Het hoofdpodium is gemodelleerd naar de Britse vlag. Er worden 20.000 toeschouwers verwacht, van wie een deel zijn tickets bij een loterij heeft gewonnen.