Naamgenoot bedrijf Meghan onderneemt geen juridische stappen

De naamgenoot van Meghans bedrijf As Ever gaat geen juridische stappen ondernemen. Dat heeft de New Yorkse vintage-ondernemer Mark Kolski laten weten aan de Britse krant The Mirror. Het kledingmerk As Ever werd de afgelopen dagen overspoeld met reacties nadat Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, haar nieuwe lifestylemerk dezelfde naam had gegeven.

“Mijn broer is advocaat, dus heb ik hem gebeld”, zegt Kolski nu. “Hij is geen advocaat op het gebied van intellectueel eigendom, maar hij zei wel dat je bepaalde rechten hebt op basis van je gevestigde bedrijf.”

Kolski benadrukt dat hij geen “juridisch offensief” wil starten. “Op dit moment ga ik gewoon weer aan het werk en probeer ik mijn merk onder de aandacht te houden. Als er uiteindelijk een conflict ontstaat dat mijn bedrijf beïnvloedt, dan zal ik dat dan bekijken.”

Geen strijd

De ondernemer, die zijn bedrijf zo’n tien jaar geleden opstartte, neemt Meghan niets kwalijk. “Het voelt alsof de media een breuk tussen ons willen creëren, maar die is er niet”, zegt hij. “Ik heb niet met ze gepraat. Zij hebben niet met mij gepraat. Er is geen strijd gaande.”

Meghan kondigde eerder deze maand aan dat ze de naam van haar lifestylemerk van American Riviera Orchard heeft veranderd naar As Ever. In Spanje leverde de naamswijziging ook al wat gedoe op. Een stadje op het eiland Mallorca vindt dat het logo van Meghans As Ever veel gelijkenissen vertoont met het gemeentewapen. De burgemeester heeft Meghan gevraagd het logo aan te passen.