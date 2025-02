Naamgenoot bedrijf Meghan overspoeld met reacties

Het Amerikaanse kledingmerk As Ever is de afgelopen dagen overspoeld met reacties nadat Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, haar nieuwe lifestylemerk dezelfde naam had gegeven. Het bedrijf maakt op Instagram duidelijk dat ze “niet verbonden” zijn aan de hertogin van Sussex.

“Ik wil alle oude vrienden bedanken die ons kleine familiemerk As Ever kennen en liefhebben, en tegelijkertijd hallo zeggen tegen iedereen die zich net bewust is geworden dat we bestaan. In de afgelopen 36 uur zijn we overspoeld door steun en zorgen na de recente gebeurtenissen rond het merk met dezelfde naam”, aldus oprichter Mark Kolski. “We zijn ons ervan bewust.”

Meghan kondigde dinsdag aan dat ze de naam van haar lifestylemerk heeft veranderd van American Riviera Orchard naar As Ever. Het leverde ook al een verraste reactie uit Spanje op. Een stadje op het eiland Mallorca vindt dat het logo van Meghans As Ever veel gelijkenissen vertoont met het gemeentewapen en onderzoekt zelfs eventuele juridische stappen.