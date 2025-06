Naderend afscheid als groothertog raakt Henri

Groothertog Henri van Luxemburg is maandag licht geëmotioneerd geraakt tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag. Het feest valt samen met de festiviteiten rondom het 25-jarig regeringsjubileum van het staatshoofd. Later dit jaar doet Henri troonsafstand en het besef van zijn naderende afscheid raakte hem.

“Deze nationale feestdag raakt me in het bijzonder, omdat het de laatste is die ik als staatshoofd vier”, zei de groothertog maandag volgens de krant Luxemburger Wort tijdens een ceremonie in Luxemburg-Stad. In zijn toespraak greep hij de gelegenheid aan om, zij het kort, terug te blikken op de afgelopen 25 jaar. “We hebben de financiële crisis, de pandemie en internationale omwentelingen doorstaan”, keek Henri terug op enkele uitdagingen.

Ook richtte de groothertog zich tot zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa. Hij sprak over mooie momenten en uitdagingen en prees haar inzet voor de armsten, voor vrouwen en meisjes, en voor humanitaire doeleinden. Ook sprak hij zijn vertrouwen uit in zijn zoon, erfgroothertog Guillaume: “Hij is klaar om deze grote verantwoordelijkheid voor het land op zich te nemen.”

Henri draagt op 3 oktober, enkele dagen voordat hij daadwerkelijk 25 jaar groothertog is, de troon over aan Guillaume.